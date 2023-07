Pachino, partono le strisce blu a Marzamemi: niente sosta per i residenti

Sono partiti gli stalli di sosta a pagamento nel borgo marinaro di Marzamemi, ma niente posti gratuiti garantiti ai residenti. In totale sono 90 e sono stati dislocati 39 nell'ultimo tratto di viale Fortuna e gli altri 51 in quasi tutto viale Paolo Calleri sono scattate le strisce blu, con tanto di colonnine per i ticket. La sosta a pagamento è attiva tutti i giorni, dalle ore 9 alle 21, domeniche e festivi inclusi, sino a domenica 1 ottobre e il ticket costerà 1 euro dalle 9 alle 21 e dalle 21 in poi scatterà la tariffa notturna al costo di 2 euro sino alle 2 di notte.

Sono stati garantiti degli stalli di sosta per diversamente abili (3 sul viale Fortuna e 7 su viale Calleri) e solo alla fine di viale Calleri un tratto di strisce bianche in cui si può sostare liberamente. Le proteste non mancano, soprattutto per chi è residente all'ingresso della frazione pachinese che si troverà costretto a parcheggiare l'autovettura nelle aree private a pagamento per due ordini di motivi: nella zona di viale Fortuna non sono stati individuati stalli gratuiti e quelli, invece, individuati nelle stradine limitrofe a viale Calleri vengono costantemente presi d'assalto da turisti e avventori.

Il dito, soprattutto quello delle famiglie residenti e dei commercianti, è puntato contro l'amministrazione comunale. "Noi viviamo in questo borgo tutto l'anno - è la protesta dei residenti - l'amministrazione poteva tutelarci individuando delle strisce gialle nelle stradine limitrofe a viale Calleri - come era già stato fatto in passato - in cui poter sostare dietro al rilascio di regolare pass. Ancora una volta ci troviamo a dover essere vittime di scelte scellerate".