Aveva in casa una serra di cannabis e armi: arrestato a Catania

I carabinieri della "Squadra Lupi" del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania, hanno arrestato un uomo di 40 anni, catanese, per detenzione di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di armi clandestine e ricettazione e detenzione abusiva di proiettili.

L'uomo avrebbe allestito una piantagione indoor di cannabis indica all'interno di un appartamento di sua proprietà, in una palazzina del quartiere di San Cristoforo e adiacente a quello dove è domiciliato con i suoi genitori.Nella serra i militari hanno trovato oltre cento piante di marijuana, 30 grammi di marijuana, una pistola semiautomatica Browning calibro 7,65 ed un revolver di colore nero marca "EIG" calibro 38 special, e ancora iquattro kg di marijuana, un panetto di hashish del peso di 100 grammi, un fucile doppietta, calibro 16, una pistola 357 Massachusetts "Dan-Wesson", una pistola a tamburo, marca "Webley's" modello 83; •una pistola a tamburo, 38 special, marca "Colt", tre serbatoi monofilari cal. 7,65; una pistola a tamburo dell'800 priva di matricola e modello; 917 proiettili per arma da fuoco di vario calibro 260 grammi di marijuana e altri 25 grammi di hashish. Sono stati trovati anche i frammenti di pissidi ed anfore che sono sttai messi a disposizione della Soprintendenza. Dagli accertamenti effettuati è emerso che la pistola a tamburo "Eig" calibro 38 special, la pistola 357 Massachusetts, "Dan-Wesson" e la pistola a tamburo, 38 special, erano di proprietà del defunto bisnonno del 40enne, che non ne aveva mai denunciato il trasferimento di detenzione, mentre il fucile doppietta, calibro 16, la pistola a tamburo, e la pistola semiautomatica di colore nero Browning calibro 7,65 e la pistola a tamburo priva di matricola e modello erano clandestine. L'indagato è ai domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.