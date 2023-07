Maturità da record a Serradifalco: si diploma con 100 in quattro anni

Diplomata con un anno di anticipo e con il massimo dei voti, 100, Nicole Insalaco, 18 anni da poco compiuti, di Serradifalco, in provincia di Caltanissetta, frequenta il quarto anno del liceo scientifico "Leonardo Sciascia" di Canicattì.

Ieri, nonostante frequenti il quarto anno, per meriti speciali, è stata ammessa a sostenere gli esami di Stato, superando l'esame.

Una possibilità prevista per gli studenti che hanno una media di voti superiore al 9 e Nicole è andata oltre visto che è stata ammessa con tutti 10. La studentessa, orgoglio dei genitori, ha ricevuto i complimenti degli insegnanti e dei suoi compagni di scuola.