E' accusato di due rapine a Pachino, finisce in carcere

Nella giornata di ieri, agenti del Commissariato di Pachino hanno eseguito un'ordinanza del G.I.P. di Siracusa che disponeva nei confronti di un uomo di 27 anni la revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari (con braccialetto elettronico) ed il ripristino della custodia in carcere.

La misura maggiormente afflittiva è stata disposta dal GIP di Siracusa in quanto il ventisettenne, accusato di due rapine, risultava occupare abusivamente l'appartamento in cui abitava che veniva giudicato, pertanto, giuridicamente inidoneo al regime degli arresti domiciliari.