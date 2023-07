Noto, gli trovano in casa la cocaina ma è rimesso subito in libertà

Nella giornata di ieri, agenti del Commissariato di Noto, al termine di un’attenta attività investigativa, hanno arrestato un netino di 28 anni, già conosciuto alle forze di polizia, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In specie, nel primo pomeriggio di ieri, i Poliziotti diretti dal dott. Paolo Arena, nel corso di un servizio antidroga, hanno effettuato una perquisizione domiciliare nell’abitazione dell’arrestato che consentiva di rinvenire e sequestrare 24 grammi di cocaina ed un bilancino di precisione.

L’uomo, dichiarato in stato di arresto, veniva posto in libertà dall’Autorità Giudiziaria competente non ritenendo di applicare alcuna misura cautelare.