Rapinò una tabaccheria a febbraio a Siracusa: lo portano in carcere

Nel pomeriggio di ieri, agenti della Squadra Mobile hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Siracusa, nei confronti di un giovane di 22 anni, accusato dei reati di rapina aggravata, porto illegale di armi e evasione dagli arresti domiciliari. L’arrestato, nel febbraio scorso, ha commesso una rapina nei confronti di una tabaccheria sita in Siracusa. Dopo le incombenze di legge, il ventiduenne è stato condotto in carcere.

Inoltre, nell’ambito dei quotidiani controlli effettuati nei confronti dei soggetti che in città sono sottoposti a misure limitative della libertà personale, agenti delle Volanti hanno denunciato un siracusano di 38 anni, per il reato di evasione dagli arresti domiciliari e un uomo di 40 anni per essersi rifiutato di fornire indicazioni sulla propria identità personale.