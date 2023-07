Operazione di salvataggio di circa 200 migranti, segnalati a 50 miglia a sud di Pozzallo. Per procedere al recupero, due motovedette della Guardia costiera hanno mollato gli ormeggi, una da Pozzallo e una da Siracusa. Il porto assegnato per lo sbarco e' quello di Pozzallo dove e' gia' scattato il pre allerta. L'arrivo e' previsto per la tarda mattinata, primo pomeriggio di oggi