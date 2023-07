Trasforma un armadio in una serra per il 'fumo': denunciato a Canicattini

I Carabinieri della Stazione di Canicattini Bagni, coadiuvati da personale della Tenenza di Floridia, hanno denunciato all’Autorità giudiziaria aretusea un 18enne, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

A seguito di perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto 24 grammi di marijuana, oltre a materiale per il confezionamento e la pesatura dello stupefacente.

Inoltre, le operazioni hanno permesso di constatare che l’armadio della camera da letto del 18enne era stato trasformato in una piccola serra per la coltivazione della canapa indiana, accuratamente rivestito, internamente, con carta alluminio e dotato di deumidificatore, termostato e fertilizzante.

La semplicità con la quale possono attingersi informazioni sulla coltivazione degli stupefacenti allarga ai giovanissimi la platea di chi commette questo genere di reato e, talora, anche all’insaputa dei genitori.