Duecento migranti soccorsi a Pozzallo in viaggio verso il porto di Augusta

Cambio destinazione per i 200 migranti messi in salvo a 50 miglia a sud di Pozzallo. I servizi di assistenza in banchina a Pozzallo erano stati gia' preallertati. Invece, le motovedette della Guardia costiera intervenute, sono state indirizzate verso Augusta e ne e' stata data comunicazione ufficiale da poco. Intanto all'hot spot di Pozzallo sono al momento 311 gli ospiti totali, tra i quali 38 donne e 81 minori (73 non accompagnati). Presenti 12 nuclei familiari.