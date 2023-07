Il segretario della Cgil Landini il 12 luglio a 'Rigenera Catania'

"Rigenera Catania - La rigenerazione urbana per contrastare le diseguaglianze" è il titolo dell'iniziativa che la CGIL di Catania organizza per mercoledì 12 luglio, alle ore 17, al "Bastione degli infetti" di via Torre del Vescovo a Catania.Parteciperà il segretario generale della Cgil nazionale, Maurizio Landini.I lavori saranno introdotti dal segretario generale della Cgil di Catania, Carmelo De Caudo."Negli ultimi anni la Cgil ha posto molta attenzione al concetto di rigenerazione urbana e questo perché le nostre città vanno ripensate in termini di sostenibilità e inclusività, e con uno sguardo sempre attento alle periferie -dice De Caudo - non a caso rigenerare significa contrastare le diseguaglianze senza consumare nuovo cemento e immaginando anche nuove risorse per lo sviluppo e dunque, un ultima analisi, per il lavoro".Dopo i saluti di Salvatore Castro, del "Comitato Popolare Antico Corso", il gruppo che ha reso possibile il recupero dell'area che restituisce memoria storica alla citta, interverranno Antonella Inserra, del Comitato per il contrasto alla povertà educativa e al disagio giovanile, Matteo Iannitti, presidente Arci Catania, Eren Samir Eskander Saweris, del Dipartimento Migranti progetto Shubh, Ignazio Maugeri, presidente provinciale Acli Catania - Aps, Antonino Bellia della Parrocchia Cbm, coord. Osserv/Lab per San Berillo, Valeria Calabrese del Centro Astalli.