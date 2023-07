Incidente davanti la stazione di Bologna: strada chiusa

A causa di un incidente che ha coinvolto almeno tre mezzi è stata chiusa la strada di fronte alla stazione di Bologna, viale Pietramellara, davanti a piazza Medaglie d'Oro. Sul posto, la polizia locale per i rilievi e il118. Dalle prime informazioni ci sarebbero alcune persone ferite, tra cui anche pedoni coinvolti. Non sono ancora chiare le condizioni (ma non ci sarebbero feriti gravi) né le cause.

Un'auto è ribaltata in mezzo alla strada e una moto è finita contro un furgoncino.