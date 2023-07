Il M5s, troppi affidamenti e somme urgenze ad Augusta: al Paradiso tutto fermo

L’Amministrazione comunale di Augusta attraverso procedure di urgenza e affidamenti diretti, mette ai blocchi di partenza tanti progetti per avere la possibilità di diramare comunicati sensazionalistici e non solo ma, arrivato il fischio di partenza, le uniche cose a prendere il volo sono gli affidamenti diretti e relativi pagamenti (tra l'altro, è bene ricordarlo che, in un passato non troppo lontano, l'eccessivo ricorso a tali procedure, fu una delle principali cause d’indebitamento del Comune), ciò nonostante delle opere nemmeno l’ombra. Per tale ragione, ho protocollato due interrogazioni, una inerente i lavori urgenti di ricostruzione della mantella del Lungomare Paradiso nei tratti tra Via Nino Di Franco e Via Mocenigo, danneggiati dagli eventi climatici; l’altra, sulla realizzazione della copertura per proteggere e salvaguardare il relitto denominato “Barca Nostra. Le interrogazioni hanno la finalità di conoscere il cronoprogramma dei lavori e la data prevista per la fine degli stessi ma, soprattutto, per avere contezza sulle ragioni che hanno sin qui determinato un ritardo nell’esecuzione dell’opera, nonostante gli affidamenti diretti in ragione dell’urgenza, e se siano previste sanzioni e/o penali per l’eventuale ritardo". Lo ha scritto in una nota la consigliera comunale del M5s, Roberta Suppo.