Trasporti urbani, l'attore Nino Frassica testimonial dell'Atm di Messina

L’attore messinese Nino Frassica è il “Brand Ambassador” per le campagne Social di ATM Messina. La presentazione ufficiale questa mattina nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Palazzo Zanca, alla presenza del sindaco, Federico Basile, del vice sindaco, Salvatore Mondello, del presidente di ATM, Giuseppe Campagna, e dei componenti del Cda, Carla Grillo e Salvatore Ingegneri. Nino Frassica sarà il nuovo “compagno di viaggio” degli utenti dell’azienda dei trasporti di Messina. Una scelta fortemente identitaria voluta dal presidente Campagna per promuovere i servizi offerti. Nino Frassica durante la conferenza stampa ha narrato alcuni aneddoti della sua gioventù, quando era un abituale utilizzatore della “Linea 9”.

“Prendevo il bus ogni giorno per andare a scuola allo Jaci, passava davanti al bar di Galati dove ci riunivamo con gli amici. Uno di noi faceva la vedetta e appena si avvicinava l’autobus ci avvisava: ‘arrivau l’autobus...’. E poi quanti ricordi lungo il tragitto che ci portava in centro: ricordo i primi ammiccamenti con le ragazze. Quante storie si potrebbero raccontare, mi ringraziate per avere prestato il mio volto ma sono io a ringraziare voi perché quello di salire su un bus dell’ Atm con la divisa è sempre stato un mio sogno. Ricordo ancora mio zio che era autista e spesso mi faceva sali- re a bordo per farmi fare un giro e poi mi lasciava nei pressi di casa. Per me è un grande onore rap- presentare questa azienda che è decisamente cambiata, vedo tantissimi autobus in giro, tutti moderni, so che sono anche tutti cardio protetti. E che volete di più. Insomma prendete i mezzi ATM e soprattutto abbonatevi a MoveMe perché costa praticamente niente ed è una grande comodità”, ha concluso Nino Frassica.

“La scelta di Nino Frassica come ambasciatore di ATM per le campagne Social non è affatto casusale. Per noi è motivo di grande orgoglio averlo al nostro fianco per la comunicazione Social, lo ab- biamo cercato oggi e non qualche anno fa, perché prima abbiamo voluto dimostrare alla città di essere in grado di dare un servizio efficiente. Nino Frassica è un personaggio che parla ai messinesi con il suo linguaggio allegro, spiritoso e, allo stesso tempo convincente, rappresenta un elemento trainante verso la politica di sensibilizzazione alla mobilità sostenibile. La nostra azienda proprio in questa direzione sta investendo molte risorse. La presenza di Frassica nelle campagne di comunicazione rappresenta un elemento di congiunzione fra l’azienda dei trasporti locale e i messinesi. Lui per noi rappresenta il testimonial della svolta di ATM, già iniziata da qualche anno, e che oggi si proietta - grazie agli ulteriori investimenti voluti dalla nostra amministrazione - verso una dimensione europea. Nino Frassica, ne sono certo, diventerà un simpatico e allegro compagno di viaggio dei cittadini che utilizzano i nostri mezzi. Ringrazio il sindaco Federico Basile e il vice sindaco Salva tore Mondello per averci messo nelle condizioni di poter operare al meglio e offrire un servizio efficiente”, lo ha detto Giuseppe Campagna, presidente di ATM Messina.