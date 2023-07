La sindaca di Modica giura, Monisteri: "Più emozionata dell'insediamento"

“Con l’insediamento del consiglio comunale nel suo plenum, l’elezione di Maria Cristina Minardo alla sua presidenza, quella di Giovanni Alecci come vice e di Miriam Franzò come terzo componente ella segreteria e con l’avvio degli organismi consiliari, comincia il completo percorso istituzionale del nostro comune. Auguro a Maria Cristina buon lavoro, nella consapevolezza che la piena sinergia fra le Istituzioni che rappresentiamo, è foriera di azioni a favore della nostra Città e con un unico obiettivo: Modica!”

“Ho letto l’emozione nei volti di chi, per la prima volta, è entrato nell’aula consiliare da rappresentante della Città e di chi è tornato ad esserlo dopo esperienze passate più o meno recenti. Emozione che provai io 5 anni fa e che provo ancora adesso da primo cittadino. Siamo di fronte a un lavoro intenso che dobbiamo portare avanti ogni giorno, nella consapevolezza della responsabilità dell’impegno ma anche della soddisfazione che esso provoca in chi, come noi, esercita un ruolo di grande onere ed onore nel rappresentare Modica. Ringrazio Maria Cristina Minardo per le belle parole spese nei miei confronti, che suggellano quello che sarà un rapporto istituzionale solido e duraturo. I voti in aula per la sua elezione e per le altre successive, certificano la tenuta e la compattezza della nostra maggioranza, la capacità di fare gruppo e fare squadra e di avere la coesione come elemento distintivo del nostro lavoro”

“Oggi ho prestato giuramento, provando quasi più emozione che al momento del mio insediamento; ed è stata anche l’occasione per presentare ufficialmente alla Città di Modica, la squadra assessoriale che lavorerà insieme a me, al consiglio e agli organi consiliari, con il proposito di avvicinare la Cosa pubblica ai Cittadini, per fare capire che la responsabilità della nostra Città è di ciascun Modicano. Noi siamo pronti a prendercene cura”.