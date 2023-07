Pd, Tiziano Spada con la Schlein:" La Sanità è tra le nostre priorità"

Un tour nelle province siciliane e un approfondimento su Autonomia Differenziata e Pnrr. Questi i temi della visita in Sicilia di Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico.

A Palermo, l’esponente dem ha avuto anche un confronto insieme al segretario regionale, il capogruppo e tutto il gruppo parlamentare regionale del Pd, a cui ha partecipato il deputato Tiziano Spada.

“La vicinanza della nostra leader - sottolinea - fa comprendere quanto il Partito sia vicino alle esigenze dei cittadini siciliani. L’azione politica che stiamo portando avanti all’Ars ne è la chiara dimostrazione. Con Schlein ci siamo confrontati sulle problematiche che affliggono le diverse zone della Sicilia, con l’obiettivo di prospettarne le soluzioni in discontinuità con quanto stanno facendo le forze di maggioranza, a Roma come a Palermo. La presenza sul territorio di tanti giovani, entusiasti di poter rappresentare sui singoli territori e a livello regionale un gruppo serio e preparato, ci fa sperare nel raggiungimento degli obiettivi prefissati”.

Insieme con la segretaria del Pd, l’on. Spada ha partecipato - a Enna - al convegno su Autonomia Differenziata per proseguire a Palermo con quello sul Pnrr.

“Tanti amministratori locali presenti ci hanno confermato le difficoltà di gestione degli enti - prosegue Spada -. Oggi, essere sindaco vuol dire dare risposte al territorio pur non avendo strumenti a sufficienza. Su questo, ma non solo, bisogna lavorare in maniera importante. Il tema del diritto alla salute sarà prioritario nella nostra agenda politica e nell’azione che porterò avanti sul territorio. Sono tante le sfide che ci attendono - conclude - e non possiamo permetterci di perderle”