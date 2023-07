Arrestata a Cosenza insospettabile casalinga con 5 chili di hashish

Una donna, casalinga e incensurata, della quale non sono state rese note le generalità, è stata arrestata dalla Polizia a Cosenza con l'accusa di detenzione illegale a fine di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'arresto é scattato dopo che nell'abitazione della donna sono stati trovati, grazie al fiuto del cane antidroga "Digos", in forza al Nucleo cinofilo di Vibo Valentia, quasi 5 chilogrammi di hascisc. La droga, suddivisa in 50 panetti, era nascosta all'interno di un frigo-box da campeggio custodito in un ripostiglio dell'abitazione.

L'ipotesi che viene fatta dagli investigatori é che la donna custodisse il consistente quantitativo di hascisc per conto di altre persone che si sta cercando adesso d'identificare.