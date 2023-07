Morto all'improvviso a Portopalo Checco Caruso Verso : forse un infarto

E' morto questa sera all'età di 39 anni, Francesco "Checco" Caruso Verso , figlio dell'ex senatore della Fiamma tricolore e avvocato penalista del Foro di Siracusa, Luigi. Il 39enne si trovava a Portopalo di Capo Passero ed ha accusato un malore. Scattato l'allarme, è intervenuta l'ambulanza del Presidio territoriale di emergenza di Pachino - senza medico - e una seconda proveniente da Ispica con un medico soccorritore, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Forse quei minuti tra l'una e l'altra ambulanza potrebbero essere stati fatali. Soltanto nelle prossime ore si potrà avere una ricostruzione esatta della tragedia."Checco" era il secondo genito del senatore ed era appassionato di storia e collezionista di divise e oggetti della Seconda Guerra Mondiale. Anni fa aveva perduto l mamma, Maria Rosaria, scomparsa per un male incurabile.