Cinque Volley Modica, cambio al vertice della società: Bartolo Ferro è presidente

È un importante cambio di presidenza quello che si è verificato in casa Cinque Volley, associazione sportiva dilettantistica che ha visto nascere il suo successo sotto la guida del presidente Antonio Drago, a cui vanno i nostri più sentiti e calorosi ringraziamenti. Antonio Drago, che lascia a seguito della nomina ad assessore nella giunta Monisteri a Modica, passa il testimone a Bartolo Ferro, figura di grande esperienza, stimata ed apprezzata in tutto l’ambiente del volley per il suo costante impegno in questi anni. “Lascio questo incarico per dedicarmi a qualcosa di molto più grande, la nostra Città -commenta Antonio Drago - Sono orgoglioso di cosa è diventato Cinque Volley già in questo primo anno di attività. Abbiamo lavorato portando avanti una visione dello sport differente, innovativa, che tenga veramente conto di valori come l’inclusività, l’educazione e il rispetto, e sono sicuro che con Bartolo questo percorso continuerà assolutamente in questa direzione, perché in tutti i suoi anni di lunga esperienza si è fatto conoscere per la sua gentilezza, disponibilità e capacità” Bartolo Ferro, che inizia la sua carriera come dirigente 24 anni fa, si è dedicato interamente a questo sport con passione e un grande cuore. Il suo curriculum vitae parla chiaro: ha letteralmente vissuto da protagonista due abbondanti decadi della storia della pallavolo femminile modicana, ricoprendo per molti di questi anni il ruolo di presidente. Attento sin da subito alla crescita e all’innegabile successo che Cinque Volley ha raggiunto in questo primo anno, diventando senza dubbio una certezza per le giovani atlete, per le loro famiglie e per tutto il panorama della pallavolo siciliana. Al passaggio di testimone, proposto da parte della dirigenza della “Cinque Volley” il neo presidente non ha battuto ciglio e ha accettato con immenso onore ed orgoglio. L’impegno e la determinazione che lo hanno contraddistinto da sempre come una certezza, determineranno innegabilmente la crescita di questo ambizioso progetto, che vede protagoniste non solo le piccole atlete, ma anche le decine di famiglie che affidano il percorso di crescita sportiva e personale delle proprie figlie. Ci aspettano innumerevoli sfide e siamo certi che insieme a lui taglieremo traguardi importanti. “È un onore poter tornare a ricoprire una carica che ho avuto per tantissimi anni e che mi ha permesso di poter gioire, impegnarmi, dedicarmi a una passione innata per questo favoloso sport mettendo la mia tenacia e la mia esperienza a disposizione per tutto quello che esiste intorno ad un pallone di volley. Condivido e faccio miei tutti i principi e di valori che ha espresso in questo anno la Cinque Volley, e mi metto subito a lavoro per raggiungere gli obiettivi che questa giovane società si è prefissata e che già quest’anno è andata oltre ogni aspettativa”.