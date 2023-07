Un 66enne di Cattolica Eraclea (Ag), Francesco Tutino, è morto dopo che il trattore che stava guidando in contrada Mortilla si è ribaltato. E'intervenuto l'elisoccorso del 118, ma per l'agricoltore non c'è stato nulla da fare. I carabinieri della stazione di Cattolica Eraclea sono appena giunti sul posto per le indagini.