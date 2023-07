Brucia la macchia mediterranea, incendi tra Partinico e Balestrate

I vigili del fuoco del comando provinciale di Palermo sono impegnati nello spegnimento di diversi incendi di macchia mediterranea in provincia.I roghi sono divampati nella zona di Valledolmo e hanno minacciato alcune aziende agricole. Fiamme anche tra Partinico e Balestrate. I pompieri sono intervenuti anche nelle Madonie, nella zona di Collesano. Oggi in provincia di Palermo la Protezione civile aveva lanciato un allarme arancione per rischio incendi e ondate di calore. Allerta arancione confermata anche per domani dove si prevedono temperature molto alte