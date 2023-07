Equitazione, giovane talento di Rosolini è primo alla 'Summer Cup' di Pozzallo

Campione in erba a 9 anni a Rosolini, nell'ippica, specialità salto ad ostacoli. Il cavallo lo ha stregato e Skinny Minnie, risponde ppositivamente alle sollecitazioni del suo giovane cavaliere. Protagonista di una domenica di luglio che difficilmente dimenticherà, è Salvatore Spadola jr.

Figlio dell'imprenditore Michelangelo e di mamma Angela, ha conquistato il primo posto nella gara regionale di categoria che si è disputata a Pozzallo, la 'Summer Cup'. Il piccolo Spadola jr è anche il nipote del sindaco di Rosolini, Giovanni. "E' già un piccolo talento - dice il primo cittadino - a 9 anni gestisce con autorevolezza l'anglo - arabo che ha montato oggi a Pozzallo spero che porti avanti con successo questa sua passione, senza tralasciare lo studio. L'equitazione oltre ad essere uno sport nobile ha bisogno di determinati requisiti: concentrazione e freddezza. Vorrei generalizzare il discorso su tutti i ragazzi che fanno sport e coltivano altre passioni. Significa - conclude il sindaco - allontanare i giovani dai pericoli della strada".

Salvatore Spadola in questo percorso sportivo è allenato da Andrea Rotondo, istruttore all'Eloro Range. Alla gara di Pozzallo alle spalle di Spadola si sono piazzate due amazzoni: Benedetta Cefalù su Freccia e Sofia Bonsignore alla monta di Barbaricinu AA. I tre atleti durante la prova del salto ad ostacoli non hanno commesso alcuna penalità.