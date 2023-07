Palermo, la lapide cede mentre depone i fiori: finisce nella tomba

Per mettere dei fiori alla tomba dei propri cari, stamattina, un uomo è salito incautamente sulla copertura della sepoltura accanto. La lapide ha ceduto e il visitatore è caduto nella sepoltura. Il tutto si è risolto con qualche escoriazione. Il personale della Fondazione Campo santo di S. Spirito è intervenuto subito soccorrendo l'uomo. Nel frattempo sono pure arrivati il 118 e i vigili del fuoco che hanno solo constatato quanto accaduto.La persona è stata portata al pronto soccorso per i controlli del caso, mentre gli operatori del cimitero hanno provveduto a mettere in sicurezza la sepoltura danneggiata.