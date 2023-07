Movida di Palermo passata al setaccio, scoperti 13 lavoratori in 'nero'

Week-end di controlli per i carabinieri di Palermo contro la cosiddetta 'mala movida' nella zona di via Maqueda. Impegnati i militari del Comando provinciale, quelli del Nas e del Nil, i reparti speciali dell'Arma impegnati nel contrasto agli illeciti contro la salute pubblica e al lavoro irregolare. Scoperti 13 lavoratori in nero ed elevate multe per oltre 120mila euro. Scattate anche due sospensioni per altrettanti locali. "Il mio ringraziamento al Comando provinciale dei carabinieri per l'operazione contro la mala movida nel centro storico e, in particolare, in via Maqueda - dice il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla -. L'attività dell'Arma, oltre a tutelare la sicurezza dei cittadini e dei consumatori nei locali, garantisce anche gli esercenti commerciali che ogni giorno operano nel rispetto delle regole. È altresì importante sottolineare come l'intervento dei carabinieri si integri nel quadro di proficua collaborazione istituzionale e delle altre operazioni svolte nel territorio anche dalla Polizia di Stato e dalla Polizia municipale a salvaguardia del centro storico e di una movida più incline alle regole".