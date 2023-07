Controlli interforze a Marina di Ragusa ed Acate

Il Questore della provincia di Ragusa con la condivisione del Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, a conclusione delle tematiche di settore approfondite in Prefettura in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha disposto con specifiche ordinanze l’attuazione di misure di vigilanza e controllo del territorio finalizzate a prevenire la compromissione delle condizioni di vivibilità, convivenza civile e qualità della vita urbana.

Attraverso l’espletamento di specifici servizi in modalità interforze con pattuglie della Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale e con il contributo tecnico/specialistico del Reparto Prevenzione Crimine di Catania e di un’unità cinofila della Polizia di Stato di Catania appositamente inviati dal Dipartimento della P.S. su richiesta del Questore, e della Sezione Polizia Stradale, si è voluto dare impulso al contrasto di quelle situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità, che alterano il decoro urbano, turbano gravemente il libero utilizzo e la fruizione degli spazi pubblici e che disturbano la quiete pubblica.

All’esito di specifici Tavoli Tecnici tenutisi in Questura, i servizi predisposti sono stati attuati dal sinergico dispositivo interforze a largo raggio nelle località di Scoglitti e Acate con particolare attenzione ai luoghi di maggiore aggregazione fino alla tarda notte di venerdì 7 e sabato 8 luglio scorsi.

Complessivamente sono state identificate n. 275 persone, controllati n. 233 mezzi, elevate n. 80 contravvenzioni al Codice della Strada e controllati diversi esercizi commerciali.

Sono stati effettuati n. 5 Fermi amministrativi e n. 5 sequestri amministrativi di automezzi e ciclomotori e rilevate altre infrazioni al Codice della Strada, anche per guida senza patente, mancato uso delle cinture di sicurezza e guida senza copertura assicurativa dei veicoli.

Tali controlli saranno eseguiti con le stesse modalità interforze con sistematica cadenza ed interesseranno anche altri comuni e località balneari della provincia iblea.