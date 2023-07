Auto prende fuoco nel tratto Avola - Noto, lunghe code in autostrada

Autostrada bloccata per quasi un'ora questa mattina per l'incendio di un'auto. Il fatto è avvenuto a poco più di 5 chilometri dallo svincolo di Noto, sulla Siracusa - Gela, in direzione Rosolini. Il conducente del veicolo accorgendosi che la vettura andava in fiamme, è sceso dall'abitacolo, mettendosi in salvo. Sul posto, nel tratto Avola - Noto, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Noto, ma non hanno potuto evitare che l'auto andasse distrutta: Anche la polizia stradale è intervenuta sul posto, mentre sul tratto interessato all'incendio, si sono formati chilometri di code.