Corini dal ritiro in Trentino del Palermo: "La nostra ambizione è quella della serie A"

"C'è la volontà di alzare il nostro potenziale, lottare e ambire a un traguardo molto prestigioso che tutti vogliamo raggiungere: quest'anno ci sono le potenzialità per essere più competitivi. Starà a me fare in modo che tutto questo venga fatto rendendo al meglio per fare il migliore campionato possibile e ambire al salto di categoria". Lo ha detto il tecnico del Palermo, Eugenio Corini, nella prima conferenza stampa del ritiro precampionato di Ronzone, in provincia di Trento. Sull'atteggiamento e la conformazione della squadra che si appresta al campionato di Serie B, Corini ha spiegato: "Per me il calcio moderno va sull'occupazione degli spazi. C'è la volontà di avere una squadra dinamica, che sappia lavorare bene in fase di non possesso e che sia qualitativa in fase di possesso".