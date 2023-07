E' morto l'attore e regista Valerio Varsellona: i funerali domani a Vittoria

Si svolgeranno martedì, alle 11, nella chiesa della Madonna delle Lacrime di Vittoria, i funerali di Valerio Varsellona, attore e regista teatrale deceduto all'età di 70 anni. Originario di Acate, viveva a Vittoria e aveva lavorato per tanto tempo a Genova nell'industria cantieristica. Persona affabile e cortese, che si faceva sempre apprezzare per la sua umanità, ha diretto alcune importanti compagnie teatrali amatoriali del Ragusano, scoprendo e valorizzando autentici talenti della recitazione. Non si contano sui social i commossi ricordi dei suoi collaboratori e di quanti lo hanno conosciuto e si sono divertiti assistendo alle sue commedie, spesso portate in scena con successo anche nelle scuole del circondario.