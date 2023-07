Avola Città sostenibile, da oggi si può circolare con il monopattino

Il movimento politico Avvenire Sud, sotto la precedente presidenza del Dott. Giovanni Guerri, con l’ausilio dei consiglieri di FdI Giovanni Rametta e Raluca Ioana Milea, hanno proposto all’Amministrazione nella persona dell’On. Avv. Rossana Cannata, di installare monopattini elettrici in sharing a costo zero per la Città di Avola.

L’idea è stata accolta positivamente da tutta l’Amministrazione Cannata e oggi Avola gode, come le grandi città turistiche, di un servizio di trasporto di tendenza tra i giovani e i turisti ma soprattutto green.

L'obiettivo di questa iniziativa è promuovere una mobilità sostenibile, fornendo un'opzione di trasporto ecologica e conveniente per i cittadini e i visitatori di Avola. Grazie al lavoro di squadra condotto dal Sindaco Rossana Cannata e grazie all'impegno dell’Assessore Salvatore Belfiore, ad Avvenire Sud e l’intera amministrazione il progetto è stato realizzato con successo.

I monopattini elettrici in sharing sono disponibili in varie zone della città e consentono alle persone di spostarsi comodamente da una zona all’altra tramite l’installazione dell’applicazione sul proprio smartphone. Questo contribuirà a ridurre l'impatto ambientale e a migliorare la qualità della vita nella nostra città sempre più turistica e internazionale.

Il movimento Avvenire Sud desidera ringraziare il Sindaco Rossana Cannata e la sua Amministrazione complimentandosi per l’attenzione costante ai bisogni e alle esigenze della comunità di Avola. L'impegno che il Sindaco dimostra tutti i giorni nell'implementare soluzioni innovative per una città sempre più vivibile, sostenibile e accogliente, dimostra una visione lungimirante e il desiderio di creare un ambiente urbano all'avanguardia.

Il movimento ringrazia altresì l’Assessore Avv. Salvatore Belfiore per il suo contributo nel rendere questo progetto realtà: la sua dedizione e la sua passione per l'avanzamento della città hanno reso possibile l'implementazione di questa iniziativa.

Avvenire Sud e l'amministrazione Cannata continueranno a collaborare per promuovere lo sviluppo sostenibile e migliorare la qualità della vita ad Avola.