Metalmeccanici in sciopero al Petrolchimico di Siracusa

I metalmeccanici scioperano per indicare la strada. Presidi in tutto il Petrolchimico Siracusano.

Il petrolchimico di Siracusa sta vivendo una condizione economica e sociale difficilissima, che si evidenzia nella riduzione dell’occupazione e nell’aumento esponenziale della precarietà. La transizione energetica non è un processo neutro e se non realizza anche una “transizione sociale”, il nostro territorio rischia di pagare un prezzo altissimo in termini di coesione sociale.

Il complesso sistema industriale siracusano ha bisogno di politiche, di scelte sui temi industriali e sull’occupazione, senza i quali si rischia di peggiorare la condizioni economiche, e sociali della nostra provincia della Sicilia e del Paese.

“I metalmeccanici con questo sciopero, che ha raggiunto percentuali vicino al 90%, hanno tracciando la via da percorrere per difendere il lavoro, l’occupazione e il futuro del petrolchimico. Ha dato voce ai lavoratori metalmeccanici, per denunciare l’assenza di politiche industriali, per chiedere un piano strategico sulla transizione, per fermare la pratica degli appalti al massimo ribasso che genera dumping contrattuale, per fermare la precarietà e il ricatto delle aziende e per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro.” Ma purtroppo i metalmeccanici hanno scioperato da soli “la nostra unità la nostra consapevolezza fa paura a molti, perché indica la strada da seguire, quella dell’unità e della lotta e noi ancora una volta ci assumiamo la responsabilità di mobilitarci per primi, ma non basta c’è la necessità di costruire un fronte unico di tutti i lavoratori che si ponga su un terreno di lotta contro un sistema industriale e un Governo sordo ed arrogante.” Per salvaguardare l’industria e l’occupazione occorre perseguire l’obiettivo unitario di concretizzare un nuovo modello industriale, ma il governo e la politica fino a questo momento sono rimaste a guardare e senza una strategia nazionale, senza un piano di gestione sostenibile dei processi, la transizione energetica rischia di produrre un pericoloso ridimensionamento industriale. In questo senso i metalmeccanici vogliono esercitare un ruolo da protagonisti per costruire una rete tra le varie filiere produttive affinché il processo della transizione diventi un’opportunità di crescita generale del paese. Oggi non è più tempo il tempo delle parole o si esce dall’opacità e si agisce, oppure il Petrolchimico di Priolo rischia di pagare un prezzo altissimo in termini di occupazione e deindustrializzazione, che i metalmeccanici non sono disposti a pagare. Occorre un cantiere sociale dove mettere insieme tutte le componenti che si muovono nel solco della costituzione, per il cambiamento, la solidarietà e contro le disuguaglianze, per rimettere al centro dell’agenda politica del Governo la persona e i suoi bisogni, dettando condizioni

e indirizzi per ridare il giusto valore al lavoro, alla salute, all’ambiente, e occorre farlo oggi uscendo dalla difensiva.

La battaglia sarà lunga ma va combattuta per difendere il nostro futuro.