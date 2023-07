Pesce non tracciato, sequestrati 25 chili a Messina

Oltre 25 chili di prodotti ittici privi di etichettatura e tracciabilità sono stati sequestrati dai carabinieri della Compagnia di Messina Sud e del Nas di Catania, che hanno effettuato un'ispezione in un ristorante etnico nella zona sud della città dello Stretto. Il titolare dell'attività commerciale è stato segnalato per aver realizzato un deposito di alimenti omettendo di inviare la prescritta comunicazione e per aver detenuto oltre 25 chili di pesce sprovvisti della prescritta etichettatura e della relativa documentazione attestante la rintracciabilità. Per lui sono scattate sanzioni amministrative per 2.500 euro. (Loc/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 10-LUG-23 14:00 NNNN