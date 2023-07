Colpaccio di mercato del Siracusa: dall'Enna arriva l'esterno Arcidiacono

Il Siracusa calcio comunica di aver raggiunto l'accordo con il calciatore Pietro Arcidiacono, esterno offensivo di 35 anni. Arriva in azzurro dopo essere stato grande protagonista nella scorsa stagione con la maglia dell’Enna.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli, club con il quale ha esordito anche in Serie B e in Coppa Italia, nel corso della sua carriera ha collezionato oltre 200 presenze tra Serie C e Lega Pro con le maglie, tra le altre, di Monza, Juve Stabia, Foggia, Arezzo, Sicula Leonzio e Potenza. Prima della scorsa annata, ha giocato in Serie D con Messina e Giarre.