Tennis in arrivo al Country Time di Palermo la numero 10 al mondo Daria Kasatkina

Daria Kasatkina, numero 10 dell'ultima classifica mondiale del tennis femminile, mercoledì pomeriggio sarà a Palermo per preparare in anticipo il torneo Wta 250 in scena sui campi in terra battuta del Country Time Club di Palermo, dotato di un montepremi pari a 275 mila dollari, in programma dal 15 al 23 luglio. La giocatrice russa, testa di serie numero 1 del tabellone principale, parteciperà anche alla conferenza stampa nella quale il presidente del circolo, Giorgio Cammarata, e il direttore della manifestazione, Oliviero Palma, ufficializzeranno le wild card del main draw. L'incontro con i giornalisti è previsto per giovedì 13 luglio, alle 10.30, nell'area Obicà della Rinascente (al 4° piano) di via Roma 289 a Palermo.