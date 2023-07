Palermo, Guido Monastra nuovo direttore di LiveSicilia

Cambio della guardia alla guida di "LiveSicilia", quotidiano online fondato da Francesco Foresta. L'assemblea dei soci di Livesicilia.it srl ha deciso la nomina di Guido Monastra come nuovo direttore responsabile del quotidiano, si legge sul sito. Monastra succede ad Antonio Condorelli, che ha diretto il quotidiano negli ultimi due anni, ed è il sesto direttore responsabile nella storia di "LiveSicilia" dopo il fondatore, Giuseppe Sottile, Accursio Sabella e Salvo Toscano. Monastra ha 61 anni, di cui 43 trascorsi nel mondo del giornalismo. Ha cominciato nel 1979 a Telesicilia, poi ha diretto i telegiornali di Teleregione (1986-1991) e Trm (1999-2007), collaborando anche con Tgs. Per oltre 20 anni, si legge ancora nel sito del quotidiano online, ha raccontato le partite del Palermo con radio e telecronache e ha collaborato per 25 anni con la "Gazzetta dello Sport". È stato anche capo ufficio stampa della Regione Siciliana, prima di dedicarsi al giornalismo online. L'azienda "esprime gratitudine ad Antonio Condorelli per avere diretto 'LiveSicilia' con passione e dà il benvenuto a Guido Monastra, augurandogli buon lavoro al fianco della redazione".