SpedireAdesso.com finalista al prestigioso Netcomm Award

Il Netcomm Award, giunto ormai alla dodicesima edizione, è un premio diventato un punto di riferimento per tutte quelle aziende che operano prevalentemente online attraverso un e-commerce per la vendita dei loro prodotti o servizi. Questo prestigioso premio rivolto ai migliori e-commerce e realtà imprenditoriali italiane che si sono distinte sul web.

SpedireAdesso.com è stata selezionata come finalista al Netcomm Award 2023, nella categoria logistica e packaging. L’azienda siciliana tra i leader nel settore delle spedizioni online, fondata nel 2014 dall’attuale CEO Salvatore Christian Parlacino, è una delle poche realtà del Sud Italia ad aver ottenuto questa importante candidatura.

Netcomm Award, riconoscimento per i migliori e-commerce

Il premio è organizzato dal Consorzio Netcomm, nato nel 2005 dall’unione di 480 aziende con lo scopo di promuovere lo sviluppo del digitale in azienda e l’e-commerce come strumento di vendita.

SpedireAdesso.com ha l’onore di essere la finalista del premio nella categoria Logistica & Packaging. Tra le motivazioni che hanno spinto gli organizzatori a scegliere SpedireAdesso.com spicca la forte vocazione all’innovazione, da sempre fiore all’occhiello dell’azienda siciliana.

Oltre a essere stata una delle prime realtà in Italia ad aver offerto dei servizi di spedizioni online, unendo i vantaggi del web con le esigenze della logistica, negli anni è sempre stata un’avanguardia dal punto di vista della ricerca tecnologica legata al web.

Tra i recenti successi tecnologici spicca quello di essere stato il primo portale a proporre il francobollo digitale, acquistabile direttamente dal sito, grazie alla partnership consolidata con Poste Italiane.

Le premiazioni del Netcomm Award avverranno nel prossimo mese di settembre e sono previsti due distinti premi: quello per la categoria di appartenenza e il premio assoluto dell’edizione 2023.

Entrambi i riconoscimenti prevedono tra l’altro delle campagne di comunicazione online e sui media tradizionali del Gruppo Mediaset.

SpedireAdesso.com riferimento nelle spedizioni online

SpedireAdesso.com nasce nel 2014 nel cuore della Sicilia, in provincia di Catania, e oggi come allora vanta alcune caratteristiche come la valorizzazione delle giovani risorse locali e la continua ricerca tecnologica.

L’azienda vanta molte professionalità del Meridione, giovani talenti che probabilmente avrebbero ceduto alla tentazione di emigrare al Nord o all’estero per trovare lavoro.

Ogni giorno, da quasi 10 anni, all’interno della sede siciliana si rinnova quello spirito molto caro al suo fondatore Salvatore Parlacino, cioè quello di valorizzare le persone attraverso la continua formazione e scommettere sui giovani.

Una strategia che ha portato SpedireAdesso.com a diventare un riferimento nel Mezzogiorno, oltre che a livello nazionale, per chi vuole spedire pacchi in Italia o all’estero, senza doversi recare dal corriere espresso o all’ufficio postale.

Oggi si può spedire un pacco online, in pochi click e a tariffe sempre convenienti. Il primo passo da fare è quello di selezionare il tipo di spedizione: si può scegliere tra le spedizioni di piccoli pacchi o buste contenenti oggetti di limitate dimensioni; pacchi standard per le spedizioni più grandi e perfino pallet per quantità più grandi.

Dopo aver compilato l’apposito modulo e aver pagato il servizio, al cliente non rimane che stampare l’etichetta di spedizione da apporre su un lato del pacco stesso e attendere l’arrivo del corriere per il ritiro a domicilio, nel giorno e all’ora prestabiliti.

Tra i vantaggi di affidarsi a SpedireAdesso.com c’è anche quello di poter controllare lo stato della spedizione direttamente dal portale, inserendo il codice presente sull’etichetta di spedizione.

Tra le novità introdotte da SpedireAdesso.com c’è anche quella del già citato francobollo online, tramite il quale si possono effettuare delle spedizioni postali a prezzi convenienti. Il francobollo si può acquistare online e poi stampare, facendo tutto da casa.

Un’altra caratteristica che contraddistingue SpedireAdesso.com è l’ottimo servizio di assistenza clienti, disponibile online o telefonicamente, grazie al quale il cliente viene supportato in ogni fase della spedizione.