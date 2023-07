Mostra, inaugurata la personale del pittore Guido Cicero a Pozzallo

Inaugurata a Pozzallo la Personale del pittore Guido Cicero. Il vernissage si è svolto presso lo Spazio Cultura “Meno Assenza”, alla presenza di numerose autorità e personaggi della cultura, tra cui il sindaco. Roberto Ammatuna, e l’assessore alla Cultura, Stella Morana. La mostra del “quotato” artista modicano è stata incentrata sul tema: “Nell’emozione del colore primigenio” ed è stata patrocinata dall’amministrazione comunale. L’assessore, in particolare, dopo il saluto del primo cittadino, ha ammesso di essere rimasta estasiata dalle opere di Cicero (che aveva voluto vedere in anteprima) e che ha “preteso” che la Personale si svolgesse per un mese anzichè peruna sola settimana.

Fino al 29 luglio, dunque, si potratnno ammirare l’arte ed i colori di Guido Cicero, pittore, fotografo e musicista, presente sulla scena artistica regionale e nazionale fin dal 1969, coii suoi quadri che spaziano dal post impressionismo all´astrattismo, passando per il dripping pollockiano e per il realismo. Tra le sue esposizioni, la partecipazione al "Premio Internazionale d´Arte Contemporanea" della MAG - Mediolanum Art Gallery di Padova. Parole forti e sentite sono state contenute negli autorevoli interventi del critico d’arte Teodosio Martucci, che ha guardato le opere esposte estrapolandone quanto di utile può risultare all’occhio del fruitore, del poeta e scrittore, Domenico Pisana, che ha sapure cogliere spunti molto profondi dalle opere dell’artista, mentre il poeta Giuseppe Macauda, ha messo in evidenza, particolare, come Guido Cicero sia riuscito a darsi uno stile tutto suo nei quadri laddove predomina il colore rosso.

La mostra resterà aperta tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20, eccetto la domenica.