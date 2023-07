Sparita da casa a Modica, Noemi trovata in serata morta impiccata

Aveva tagliato la corda ieri pomeriggio verso le 16 da Modica. Noemi Fiore, 22 anni, è stata trovata in serata impiaccata ad un albero. E' stato un passante a fare scattare l'allarme. Ha telefonato al 112 ed ha riferito che c'era una donna in contrada Mista che penzolava da un albero. Sul posto i poliziotti hanno riconosciuto che si trattava di Noemi. Era stato lo zio della vittima a lanciare l'appello sui social. "Non conosciamo i motivi dell'allontanamento, chiunque la veda, informi la famiglia o le forze dell'ordine". Il ritrovamento della ragazza, morta suicida.