I carabinieri della compagnia d iPartinico hanno arrestato a Balestrate un 67enne accusato di aver ceduto una dose di cocaina ad un minorenne. I militari hanno sorpreso l'uomo mentre cedeva la dose ad un ragazzo. In casa dell'uomo sono state trovate altre dosi di cocaina e 770 euro in contanti. L'indagato si trova ai domiciliari in attesa del provvedimento di convalida.