Il Comune di Rosolini ad 'alta velocità': la giunta approva il Dup

L'amministrazione di Rosolini a meno di due anni dal duo insediamento, pare abbia imboccato la strada dell'alta velocità e dopo la pesante tegola del dissesto finanziario dell'Ente, si avvia verso l'approvazione del Bilancio stabilmente riequilibrato. Merito del sindaco Giovanni Spadola e dell'intera squadra di assessori che lo circonda. Poi ci sono i dirigenti comunali che stanno facendo la loro parte, lavorando per il bene della città che comincia a 'respirare' dopo una crisi che sembrava senza alcuna via d'uscita.

La giunta nella seduta di ieri ha approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione). E' stata liquidata favorevolmente la delibera n.75 dell’11 luglio 2023 . Si tratta del Documento Unico di Programmazione per gli esercizi 2019/2021 - 2020/2022 – 2021/2023.Il Documento approvato è composto da due sezioni: una strategica (SeS) che ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quella del mandato amministrativo e una sezione operativa (SeO) con un orizzonte temporale pari a quello del bilancio di previsione. Cauto ma soddisfatto il commento del sindaco Giovanni Spadola:”Ci troviamo in una fase unica che richiede la massima responsabilità. Stiamo lavorando alacremente per recuperare il terreno perduto. Sviluppo, coesione sociale, sostenibilità, cura della città: sono gli assi sui quali lavorare tutti insieme. Voglio ringraziare il dirigente dell'ufficio finanziario Vincenzo Modica e l'intero staff che sta collaborando a questa corsa contro il tempo".