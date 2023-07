Stabilimento balneare non autorizzato, disposta la chiusura a Ragusa

Nell'ambito dei controlli predisposti dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute con l'operazione ''Estate Tranquilla 2023'', per verificare il rispetto dell'igiene e della qualità dei servizi offerti durante il periodo vacanziero e turistico nelle località marine, ispettori del Nas di Ragusa, nel corso di attività d'istituto, hanno scoperto uno stabilimento balneare ubicato sulla fascia costiera nissena "che operava in assenza delle previste autorizzazioni amministrative e sanitarie necessarie a condurre regolarmente l'attività commerciale". Per le irregolarità riscontrate l'autorità comunale, su segnalazione del Nas di Ragusa, ha disposto la chiusura dello stabilimento, mentre all'esercente sono state contestate violazioni amministrative per l'ammontare di quattromila euro.

(FOTOARCHIVIO)