Un 62enne di Vittoria ai domiciliari per furto all'Enel

A Vittoria, i militari della locale Stazione Carabinieri, hanno deferito in stato di arresto S. M., 52 anni, poiché all’esito di mirato controllo, svolto con l’ausilio di personale tecnico di “Enel s.p.a.”, veniva accertato che all’interno della sua abitazione era stato realizzato un cablaggio irregolare di cavi elettrici per bypassare il contatore della misurazione del consumo di energia elettrica.

I militari hanno quindi arrestato in flagranza di reato S.M. per il furto aggravato di energia elettrica poiché commesso con violenza e su cose destinate a pubblica utilità, venendo sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.