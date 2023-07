Siracusa, ruba in un supermercato di via Algeri: preso e denunciato

In via Algeri a Siracusa, alle 11,50 di ieri, i poliziotti sono intervenuti per un furto perpetrato ai danni di un supermercato.

In specie, da un’attenta ricerca effettuata in zona gli agenti, individuavano in viale Tunisi e identificavano un uomo di 34 anni, di origine marocchina, il quale aveva asportato della merce da un esercizio commerciale.

L’uomo, insofferente al controllo, opponeva una strenue resistenza agli agenti che lo denunciavano per furto e resistenza a pubblico ufficiale.