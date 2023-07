Due ragazzini denunciati a Noto per oltraggio dopo una lite

Nella giornata di ieri, al termine di una celere attività investigativa, agenti del Commissariato di Noto hanno denunciato due minori, rispettivamente di 14 e 15 anni, per i reati di resistenza, minacce a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire indicazioni sulla loro identità e lesioni personali.

In specie, poco dopo la mezzanotte, una chiamata in sala operativa avvisava di una lite in corso tra minori sul sagrato della Basilica del SS Salvatore.

I poliziotti, intervenuti sul posto, accertavano la presenza di un cospicuo gruppo di ragazzi i quali litigavano in modo acceso tra di loro e, nonostante la presenza della Polizia di Stato, i due denunciati continuavano le ostilità e, anzi, si rivolgevano con modi aggressivi, violenti e irriguardosi nei confronti dei componenti della Volante.