E' morto a Modica lo storico sindacalista Uil Peppino Ruta

Questa notte è venuto a mancare Giuseppe Ruta, per tutti Peppino. Sindacalista, classe 1934, era nato a Modica in una famiglia di braccianti. Peppino è stato per vari decenni il volto della UIL a Modica e in provincia di Ragusa. All'attività sindacale Ruta ha dedicato tutta la sua vita.

Legato al Partito Repubblicano, era entrato nella UIL nel 1956. E da allora l'Unione italiana dei lavoratori era diventata la sua seconda famiglia. È stato a lungo nella segreteria provinciale della UIL e del sindacato di categoria dei lavoratori agricoli, la UIL-Terra prima, la UISBA poi e infine la UILA.