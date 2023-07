Pachino, scontro nelle votazioni al consiglio comunale: gli astenuti non contano, anzi si

Franz Kafka sarebbe rimasto stupito, se avesse assistito a qualcuno dei consigli comunali pachinesi. L'ennesima bagarre è servita e questa volta è uno scontro sui numeri anzi, su una complicata - complicatissima - domanda che riguarda i conteggi: durante una votazione gli astenuti si contano solo per determinare il quorum o fanno parte della maggioranza occorrente per l'approvazione?

Durante le sedute di consiglio comunale che si sono svolte sino ad ora - da due anni a questa parte - l'astensione dei consiglieri è stata computata esclusivamente nel quorum necessario affinché la votazione possa essere considerata valida. (Esempio: 10 presenti, 6 astenuti, 3 favorevoli e 1 contrario l'atto viene approvato).

In diverse sedute consumatesi nell'aula di via XXV Luglio, qualcuno ha storto il naso per il modus utilizzato. C'è chi lo contesta - adesso con atto ufficiale firmato da Davide Fronterrè (PD), Ruggero Lupo (M5S) e Barbara Fronterrè (Progressisti per Pachino) - mettendo in discussione persino la legittimità degli atti. Poiché per i 3 consiglieri comunali firmatari dell'atto il voto di astensione andrebbe computato non solo per il raggiungimento del quorum ma anche come comunque non favorevole all'approvazione dell'atto. (Stesso esempio: 10 presenti, 6 astenuti, 3 favorevoli e 1 contrario l'atto - secondo i 3 consiglieri - non viene approvato poiché la somma tra astenuti e contrari è superiore a quella dei favorevoli. Ovvero, il consiglio in tal modo non si esprime attraverso una maggioranza qualificata).

Per il presidente del consiglio comunale, Peppe Gambuzza di Rinascita, le votazioni effettuate sino all'ultima seduta sono valide. "Abbiamo rispettato il regolamento del consiglio comunale di Pachino - ha detto Gambuzza".

Per democratici e grillini emergerebbe molta ambiguità nelle approvazioni effettuate non considerando gli astenuti.

"Non vogliamo fare speculazione politica e non è nemmeno un attacco personale - hanno dichiarato Davide Fronterrè, Ruggero Lupo e Barbara Fronterrè - e non entriamo neanche nella valutazione di merito degli atti adottati. Vogliamo solo fare chiarezza sul metodo e ci auguriamo che si chieda un parere all'assessorato regionale alle Autonomie locali".