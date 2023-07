Travolse e uccise 11enne in bicicletta: a Milano condannato a 8 anni

L'incidente in via Bartolini la sera del 9 agosto scorso ha causato la morte del piccolo Mohanad Moubarak di 11 anni. Il 20enne guidava senza patente, sotto effetto di droghe e con la gamba ingessata era fuggito.Il giudice di Milano Massimo Baraldo ha condannato a 8 anni di carcere N.A. che la sera dello scorso 9 agosto ha investito e ucciso Mohanad Moubarak, 11 anni, che percorreva in bici via Bartolini. Il gup, al termine del processo con rito abbreviato, ha accolto la richiesta della pubblica accusa nei confronti del 20enne accusato di omicidio stradale con l'aggravante della fuga.