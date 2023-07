Pestarono ragazzo al pub: un anno a 4 di Lentini al tribunale di Sondrio

Sono stati condannati a un anno di reclusione i quattro uomini - tutti di Lentini (Siracusa) - che nel 2021 assaltarono l'ambulanza giunta davanti a un pub di Tirano (Sondrio) per soccorrere un giovane che loro avevano selvaggiamente picchiato all'interno del locale, provocandogli la perforazione del timpano sinistro da cui è derivato l'indebolimento permanente dell'udito. Con loro c'era c he un minore, familiare di uno di loro, che verrà processato dal Tribunale per i minorenni di Milano,m per territorio sulla Valtellina. Gli aggressori, insieme al minorenne, secondo le indagini dei carabinieri di Tirano, quella sera iniziarono a minacciare un giovane forse per un innocuo sguardo a una giovane amica del'branco', passando presto dalle parole ai fatti. Già dentro al locale avevano iniziato il pestaggio che causò alla vittima lesioni con prognosi superiore a 40 giorni, tra cui la perforazione del timpano sinistro da cui è derivato l'indebolimento permanente dell'udito. Non si erano fermati nemmeno quando erano arrivati a soccorrerlo due operatori della Croce rossa italiana. I cinque aggressori, infatti, avevano aperto a forza lo sportellone dell'ambulanza cercando di raggiungere il ventenne per picchiarlo ancora e avevano aggredito anche il personale della Cri. La sentenza di condanna per tutti gli imputati stabilisce che dovranno anche risarcire le parti civili: per quanto riguarda la vittima la somma dovrà essere decisa in sede civile, ma il giudice ha stabilito una provvisionale subito esecutiva di10 mila euro; la Croce rossa, i cui interessi erano rappresentati dall'avvocato Corrado Pini, riceverà 2.500 euro per i danni all'ambulanza, mentre i due operatori avranno 2.000 eurociascuno.