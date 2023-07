Nascondeva la marijuana nel cassetto del comodino: denunciato a Noto

I Carabinieri dell’Aliquota Operativa del Nucleo Radiomobile di Noto hanno denunciato all’Autorità giudiziaria aretusea, un 18enne del luogo, per detenzione di sostanza stupefacente.

A seguito di perquisizione personale e domiciliare, i militari hanno rinvenuto 97 grammi di marijuana, all’interno di un borsello nel cassetto del comodino della camera da letto, oltre a materiale per il confezionamento e la pesatura dello stupefacente, nonché la somma in contanti di oltre 4.200 euro.