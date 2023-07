Palermo Calcio, Mirri sugli abbonamenti: " I nostri tifosi sono imprevedibili"

"Il prossimo acquisto dopo Roberto Insigne? Al momento nessuno. Siamo soddisfatti di aver messo a disposizione di Corini 24 giocatori: poi vedremo, ma difficilmente ci saranno cose significative". Lo ha detto il presidente del Palermo, Dario Mirri, in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. "Desplanches dal Vicenza? Sui giovani stiamo lavorando per dare un po' di freschezza e incoscienza alla rosa e per rispettare le regole.

L'investimento su Vasic è la dimostrazione che la prospettiva di sviluppo dei talenti è fondamentale - ha proseguito il numero uno dei rosanero - Quanti abbonamenti mi aspetto? Palermo è capace di tutto. Non abbiamo un limite, dagli 11mila dell'anno scorso ai 36mila della A può succedere di tutto. Io intanto il mio in gradinata come sempre l'ho fatto, chi si abbona è un tifoso vero, fedele, a prescindere dal mercato". Come ci si sente con una proprietà così è presto detto: "Vedo un grande futuro. Una declinazione che nel dialetto palermitano non esiste, ma che nella squadra c'è. City Group è la prima azienda mondiale del calcio, siamo tranquilli".