Coltivava marijuana in casa: arrestato a Castelvetrano

Un 57enne di Castelvetrano è stato arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel suo appartamento, i militari hanno trovato 12 piante di marijuana in avanzato stato vegetativo, coltivate all'interno del lucernaio, 4,5 chili di foglie essiccate e materiale utile per il confezionamento dello stupefacente. La droga è stata sequestrata e l'uomo sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.