Sbarchi di miranti a Lampedusa, all'Hotspot più di 1500

Quarantadue ivoriani e guineani sono sbarcati, alle 2, a Lampedusa dopo che il barchino di 7 metri sul quale viaggiavano è stato soccorso dalla motovedetta Cinus Pv9 della Guardia di finanza. A bordo del natante, salpato da Sfax in Tunisia, anche 18 donne. Prima della mezzanotte erano arrivate altre 4 imbarcazioni con un totale di 227 persone, 93 quali - si tratta di eritrei, etiopi, siriani, sudanesi ed egiziani - partiti alle 2 di lunedì 10 da Zuawara in Libia. Ieri, compresi i 227, sono stati soccorsi 14 barchini con un totale di 634 migranti. All'hotspot di contrada Imbriacola, all'alba, c'erano 1.522 ospiti. La Prefettura di Agrigento ha disposto, per la mattinata, il trasferimento di 430 persone con la motonave Galaxy che giungerà in serata a Porto Empedocle.